В приложении Армия+ появились пять новых рапортов: детали
В приложении Армия+ появились пять новых рапортов, касающихся справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу по отпуску, командировки или лечения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Все рапорты на получение тех или иных документов для удобства собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии Армия+, которую можно загрузить из App Store или Play Market.
Среди новых рапортов теперь доступны:
- получение справки об участии в боевых действиях;
- получение выписки из приказа;
- получение выписки из послужного списка;
- отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
- возвращение из отпуска, командировки или лечения.
Отмечается, что цифровые рапорты подаются за несколько минут.
"У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут прислать его командиру без ошибок", — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее в приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.
Как сообщалось ранее, приложение Армия+ для военных официально было запущено в августе 2024 года.
Также сообщалось, что в ноябре в приложении "Армия+" уже появилась возможность подачи рапорта на смену места службы.