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08 мая 2025, 19:00

В приложении Армия+ появились пять новых рапортов: детали

08 мая 2025, 19:00
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фото: Министерство обороны Украины
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В приложении Армия+ появились пять новых рапортов, касающихся справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу по отпуску, командировки или лечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Все рапорты на получение тех или иных документов для удобства собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии Армия+, которую можно загрузить из App Store или Play Market.

Среди новых рапортов теперь доступны:

  • получение справки об участии в боевых действиях;
  • получение выписки из приказа;
  • получение выписки из послужного списка;
  • отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
  • возвращение из отпуска, командировки или лечения.

Отмечается, что цифровые рапорты подаются за несколько минут.

"У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут прислать его командиру без ошибок", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее в приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Как сообщалось ранее, приложение Армия+ для военных официально было запущено в августе 2024 года.

Также сообщалось, что в ноябре в приложении "Армия+" уже появилась возможность подачи рапорта на смену места службы.

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