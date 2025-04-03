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03 квітня 2025, 14:30

Звільнення зі служби за сімейними обставинами: в Армія+ з’явилися нові типи рапортів

03 квітня 2025, 14:30
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фото: Міністерство оборони України
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У застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров’я. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Серед нових рапортів:

  • звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

  • звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

  • звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

  • звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

  • звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

  • звільнення за станом здоров’я.

"Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок", — пояснили в Міноборони.

У відомстві зауважили, що з серпня минулого року запрацювали вже 26 типів рапортів в Армія+. За цей час було повністю опрацьовано 330 000 рапортів. Найпопулярніші — оздоровчі (32%), зміна місця служби (22%) та річна відпустка (21%).

Нагадаємо, додаток Армія+ для військових офіційно запустили у серпні 2024 року.

Також повідомлялося, що в листопаді в застосунку "Армія+" зʼявилася можливість подачі рапорту на зміну місця служби.

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