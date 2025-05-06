Мінус 1430 окупантів за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога
Армія РФ за добу втратила на фронті війни з Україною 1430 солдатів і 176 одиниць техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом з початку війни ліквідовано:
- танків –10 766 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 22 416 (+5) од.;
- артилерійських систем – 27 431 (+61) од.;
- РСЗВ – 1378 (+1) од.;
- засоби ППО – 1155 (+0) од.;
- літаків – 372 од.;
- гелікоптерів – 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145) од.;
- крилатих ракет – 3196 од.;
- кораблів/катерів – 28 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103) од.;
- спеціальної техніки – 3873 (+3) од.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 959 тисяч солдат.
Нагадаємо, на Вовчанському напрямку бійці бригади "Форпост" відбили чергову спробу російських окупантів прорватися до позицій Сил оборони. Під час штурму загарбники використали мотоцикли для швидкої атаки.
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