Запорізька область під обстрілом: за добу – 479 атак по 15 населених пунктах
Протягом останньої доби російські війська здійснили 479 атак по населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, на щастя, постраждалих серед мирного населення немає.
Окупанти здійснили 8 авіаударів — по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Малій Токмачці, Щербаках, Новодарівці, Степовому та Кам’янському.
293 атаки дронами різної модифікації зафіксовано у Малокатеринівці, Лобковому, Приморському, Новодарівці, Чарівному та інших селах.
Ще 8 обстрілів із РСЗВ вразили Гуляйполе, Лобкове, Новоандріївку.
Окрім того, 170 артобстрілів спрямовано на Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Новоданилівку та інші громади.
Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житлових і господарських споруд, авто та об’єкта інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина.
Окрім того, Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту. Постраждало четверо осіб.