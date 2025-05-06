Запорізька область під обстрілом: за добу – 479 атак по 15 населених пунктах

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, на щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

Окупанти здійснили 8 авіаударів — по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Малій Токмачці, Щербаках, Новодарівці, Степовому та Кам’янському.

293 атаки дронами різної модифікації зафіксовано у Малокатеринівці, Лобковому, Приморському, Новодарівці, Чарівному та інших селах.

Ще 8 обстрілів із РСЗВ вразили Гуляйполе, Лобкове, Новоандріївку.

Окрім того, 170 артобстрілів спрямовано на Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Новоданилівку та інші громади.

Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житлових і господарських споруд, авто та об’єкта інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула людина.

Окрім того, Харків протягом двох годин зазнавав інтенсивної атаки ворожих бойових дронів. У цей період було зафіксовано 20 ударів по місту. Постраждало четверо осіб.