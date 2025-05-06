Минус 1430 окупантов в сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага
Армия РФ за сутки потеряла на фронте войны с Украиной 1430 солдат и 176 единиц техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков – 10 766 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 22 416 (+5) ед.;
- артиллерийских систем – 27 431 (+61) ед;
- РСЗО – 1378 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1155 (+0) ед.;
- самолетов – 372 ед.;
- вертолетов – 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145) ед.;
- крылатых ракет – 3196 ед.;
- кораблей/катеров – 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47353 (+103) ед;
- специальной техники – 3873 (+3) ед.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 959 тысяч солдат.
Напомним, на Волчанском направлении бойцы бригады "Форпост" отразили очередную попытку российских оккупантов прорваться к позициям Сил обороны. Во время штурма захватчики использовали мотоциклы для быстрой атаки.
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