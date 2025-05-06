Під Вовчанськом прикордонники відбили російський штурм на мотоциклах

фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку бійці бригади "Форпост" відбили чергову спробу російських окупантів прорватися до позицій Сил оборони. Під час штурму загарбники використали мотоцикли для швидкої атаки

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що захисники були готові до такого маневру ворога. Противника ефективно знищили на підступах до українських позицій.

"FPV-дрони влучно вражають цілі просто під час руху. Унаслідок удару знищено два мотоцикли разом із ворожими штурмовиками", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумському напрямку розрахунок FPV-бригади "Сталевий Кордон" знищив два ворожих укриття російських пілотів БпЛА.