Воїни ГУР ліквідували понад 70 російських окупантів: кадри знищення
На найгарячіших напрямках фронту воїни підрозділів активних дій ГУР МО України не припиняють знищувати ворожу піхоту та техніку
Ексклюзивні кадри ураження російських загарбників оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Апокаліпсис для московита ― воїни ГУР на фронті продовжують ліквідацію загарбників. 72 російські окупанти вбитими та пораненими за минулий тиждень", ― йдеться у повідомленні.
За вказаний період розвідники на фронті знищили та уразили:
- 26 російських автомобільних транспортних засобів;
- 4 броньовики;
- 4 артилерійські системи;
- 7 ударних безпілотників;
- 6 антен зв’язку;
- 4 системи РЕБ/РЕР;
- понад 140 ворожих інженерно-фортифікаційних споруд;
- внаслідок успішного удару пошкоджена одна ворожа система ППО.
Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать окупантів на Запоріжжі.
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