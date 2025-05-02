За добу ЗСУ ліквідували понад 1100 росіян, знищили танки, арту та системи ППО
Вчора, 1 травня, Сили оборони України знищили ще 1 110 російських загарбників, дев'ять танків, чотири системи ППО, п'ять бойових броньованих машин, 50 артсистем, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 132 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 954 тисячі солдат.
Нагадаємо, у квітні безповоротні та санітарні втрати російської армії склали 35 010 осіб.
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