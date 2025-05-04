Украинские морские дроны сбили оба российских истребителя Су-30

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Наши военные сбили два российских Су-30 в Черном море. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал детали операции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на The War Zone.

Украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder.

Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами и первое применение AIM-9 из беспилотного катера для уничтожения вражеских самолетов.

Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан на основе Су-27УБ. Его стоимость составляет от 40 до 50 млн. долларов США.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили российский самолет Су-30.