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02 мая 2025, 16:16

В "Армия+" стартовал опрос об условиях в военных госпиталях

02 мая 2025, 16:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В мобильном приложении "Армия+" начался новый опрос, касающийся состояния безбарьерности в военных госпиталях

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что цель такого опроса – собрать обратную связь от военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию.

Опрос содержит 19 вопросов и будет доступен для прохождения до 14 мая. Его результаты станут основой для усовершенствования инфраструктуры госпиталей, улучшения условий реабилитации, восстановления и общего комфорта военных пациентов.

"Государство должно качественно сопровождать человека в армии. Это также касается и лечения в госпитале, потому что в такие моменты военные наиболее чувствительны. Пространство для восстановления должно быть таким, чтобы военные поправлялись как можно быстрее и без дискомфорта", - подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

С момента запуска "Армия+" было проведено уже 12 опросов, на которые в среднем реагирует около 20 тысяч пользователей.

Благодаря этим инициативам удалось, в частности, обновить стратегию обеспечения сухими пайками, а также сменить руководство Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, отметили в Минобороны.

Напомним, недавно в мобильном приложении "Армия+" появился новый сервис для украинских военнослужащих - возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении "Действие".

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