Умєров звільнив начальника Нацакадемії сухопутних військ

фото: Павло Ткачук / АрміяInform

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує RegioNews.

Зазначається, що під час візиту президента України до Львова Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони щодо діяльності Національної академії сухопутних військ та виявлених численних порушень.

"Сьогодні (18 грудня, – ред.) наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, влітку правоохоронці повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Нацакадемії сухопутних військ Артуру Антоніву.

За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

У вересні справу передали до суду.