Залп до 34 ракет: РФ вивела в Чорне море велику групу носіїв "Калібрів"

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У п'ятницю вранці, 2 травня, російська армія тримає в акваторії Чорного моря 15 ворожих кораблів, п'ять з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 34 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

у Середземному морі українські військові фіксують три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

Раніше воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму.