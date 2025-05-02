Залп до 34 ракет: РФ вывела в Черное море большую группу носителей "Калибров"

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В пятницу утром, 2 мая, российская армия держит в акватории Черного моря 15 вражеских кораблей, пять из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 34 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".

Ранее воины ГУР показали, как выбивают российскую ПВО и логистику оккупантов в Крыму.