Половина нашої воюючої армії перебуває у СЗЧ, - нардеп

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Сотні тисяч військових перебувають у СЗЧ

Про це народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила у себе в Телеграмі, передає RegioNews.

"У результаті — половина нашої воюючої армії перебуває у самовільному залишенні частини (СЗЧ)", - написала вона, коментуючи виступ Дмитра Лубінця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Безугла зазначила, що про "порушення прав людини у війську — всі мовчать".

Нагадаємо, Рада знову продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ — це 30 серпня 2025 року.