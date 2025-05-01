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01 травня 2025, 13:35

Половина нашої воюючої армії перебуває у СЗЧ, - нардеп

01 травня 2025, 13:35
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фото: ілюстративне
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Сотні тисяч військових перебувають у СЗЧ

Про це народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила у себе в Телеграмі, передає RegioNews.

"У результаті — половина нашої воюючої армії перебуває у самовільному залишенні частини (СЗЧ)", - написала вона, коментуючи виступ Дмитра Лубінця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Безугла зазначила, що про "порушення прав людини у війську — всі мовчать".

Нагадаємо, Рада знову продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ — це 30 серпня 2025 року.

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