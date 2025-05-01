Половина нашей воюющей армии находится в СОЧ, - нардеп

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Сотни тысяч военных находятся в СОЧ

Об этом народная депутат Марьяна Безугла сообщила у себя в Телеграмме, передает RegioNews.

"В результате — половина нашей воюющей армии находится в самовольном уходе из части (СОЧ)", - написала она, комментируя выступление Дмитрия Лубинца, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Безуглая отметила, что о "нарушении прав человека в армии — все молчат".

Напомним, Рада снова продлила срок добровольного возвращения военных из СОЧ. Теперь крайний срок добровольного возвращения военных из СОЧ – это 30 августа 2025 года.