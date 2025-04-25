Що зараз відбувається на фронті, де йдуть запеклі бої

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Від початку доби між Силами оборони України та російськими загарбниками сталися 116 бойових зіткнень

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 22:00 п'ятниці, 25 квітня, передає RegioNews.

РФ завдала 90 авіаційних ударів, застосувавши 166 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1116 дронів-камікадзе та здійснили 4485 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Українські захисники зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів атакували позиції українських військових. Найгарячіше було в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку армія РФ 31 раз намагалася прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаударів зазнали Багатир, Новопіль, Новодарівка та Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.

Нагадаємо, російська армія втратила майже 1200 військових за добу.