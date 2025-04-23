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23 квітня 2025, 01:20

На Чернігівщині суд виправдав командира, в якого солдати пішли в СЗЧ

23 квітня 2025, 01:20
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До командира навчальної роти виникли претензії через те, що мобілізовані тікали з місця служби. Проте суд вирішив, що в діях лейтенанта не було порушень

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Чернігівщині розглядали справу щодо самовільного залишення мобілізованими військовослужбовцями місця розташування військової частини.

Особливу увагу привернув випадок, коли мобілізований після обіду пішов до місця, де вмиваються та пруть речі, але не повернувся вчасно у місце розташування роти. Згодом його знайшли та затримали в лісі.

Претензії виникли до Андрія Л., командира навчальної роти. На думку командування, він не здійснював контроль над особовим складом і взагалі погано розумів, що відбувається в його підрозділі. Проте сам лейтенант свою провину не визнав.

Він зазначив, що солдат, який втік, був зарахований у списки особового складу роти лише 5 лютого, тобто за дві доби до втечі. Також, солдат, на думку командира, мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йдеться про психічний стан.

Через деякий час солдата доставили для лікування до Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, а саме у відділення для застосування примусових заходів медичного характеру. Водночас командир заявив, що як тільки дізнався про зникнення солдата — він одразу повідомив про це командуванню, і навіть сам брав участь у пошуках.

Що стосується інших випадків, то лейтенант зауважив: територія навчального батальйону дуже велика і розташована в лісі. Тобто, якщо хтось захоче втекти, командир не зможе завадити. При цьому про кожен випадок лейтенант завжди повідомляв командуванню оперативно.

Суд вирішив, що командир Андрій Л. не порушив закон. Тому справу закрили.

Нагадаємо, раніше на Сумщині розглядали справу солдата, який самовільно залишив місце служби. Це був колишній в'язень, який підписав контракт з Міністерством оборони. Він заявив, що йому не сподобались умови на військовій службі, і тому він вирішив піти.

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