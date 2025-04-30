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30 апреля 2025, 12:06

ВР снова продлила срок добровольного возвращения военных из СОЧ

30 апреля 2025, 12:06
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фото: иллюстративное
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Украинский парламент поддержал законопроект, продлевающий срок добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 282 депутата. Теперь крайний срок добровольного возвращения военных из СОЧ — это 30 августа 2025 года.

Документ предусматривает следующее:

  • служба военных, самовольно покинувших часть, во время военного положения не приостанавливается, а для тех, которые покинули и не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;
  • срок отсутствия военных не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются;
  • вернувшиеся военнослужащие могут продлить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;
  • военнослужащий, которому приостановлена военная служба или во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Напомним, суд оправдал командира, у которого солдаты ушли в СОЧ.

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