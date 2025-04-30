ВР снова продлила срок добровольного возвращения военных из СОЧ

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Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 282 депутата. Теперь крайний срок добровольного возвращения военных из СОЧ — это 30 августа 2025 года.

Документ предусматривает следующее:

служба военных, самовольно покинувших часть, во время военного положения не приостанавливается, а для тех, которые покинули и не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок отсутствия военных не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются;

вернувшиеся военнослужащие могут продлить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

военнослужащий, которому приостановлена военная служба или во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Напомним, суд оправдал командира, у которого солдаты ушли в СОЧ.