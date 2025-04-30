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30 квітня 2025, 12:00

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 30 квітня

30 квітня 2025, 12:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Вчора , 29 квітня, Сили оборони України знищили ще 1 100 російських загарбників, одну систему РСЗВ, одну ББМ, 11 артсистем, 112 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 179 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 951 тисячу солдат.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 7,5 тисяч окупантів, а також близько 3 тисяч одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

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