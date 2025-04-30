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30 квітня 2025, 07:55

У Чорному морі перебуває один носій "Калібрів", — ВМС

30 квітня 2025, 07:55
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок середи, 30 квітня, російські війська тримають в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до шести ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

  • у Середземному морі українські військові фіксують три кораблі РФ, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

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РФ війна кораблі Крим ВМС України ракетна загроза Калібр
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