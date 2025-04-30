В Черном море находится один носитель "Калибров", — ВМС
По состоянию на утро среды, 30 апреля, российские войска держат в акватории Черного моря один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до шести ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
-
в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
-
в Средиземном море украинские военные фиксируют три корабля РФ, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.
Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".
В Крыму на женщину напала стая бездомных собак: пострадавшая в реанимацииВсе новости »
30 апреля 2025, 02:05В Полтаве возник конфликт между военными и ОВА из-за имущества российского генерала Капашина
29 апреля 2025, 22:15Австралия задерживает передачу Украине танков Abrams из-за сопротивления США, – ABC
29 апреля 2025, 08:43
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Ровно мошенники выманили у пенсионерки более 120 тысяч гривен
30 апреля 2025, 08:22Украинские артиллеристы уничтожили российских дронщиков под Волчанском
30 апреля 2025, 08:10На Крещатике частично ограничат движение до 11 мая
30 апреля 2025, 07:54Россия превращает Донбасс в зону экологического бедствия, – ЦНС
30 апреля 2025, 07:50Удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 45, среди них - дети и беременная женщина
30 апреля 2025, 07:35В Днепре из-за атаки российских дронов погиб человек
30 апреля 2025, 07:25На Донетчине РФ захватила еще один поселок, – DeepState
30 апреля 2025, 07:20Укрзализныця запускает новый поезд, соединяющий Прикарпатье, Галичину и Волынь
30 апреля 2025, 07:05Массированная атака на Харьков: разрушена гражданская инфраструктура, ранены десятки горожан
30 апреля 2025, 06:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все блоги »