В Черном море находится один носитель "Калибров", — ВМС

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По состоянию на утро среды, 30 апреля, российские войска держат в акватории Черного моря один вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до шести ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют три корабля РФ, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".