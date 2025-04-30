У Криму на жінку напала зграя безпритульних собак: потерпіла в реанімації

фото: ЦНС

У тимчасово окупованій Євпаторії, що на західному узбережжі Криму, жінка потрапила до реанімації після нападу зграї бездомних собак

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що подібні випадки трапляються по всій тимчасово окупованій території через повне нехтування безпекою та гуманністю з боку самопроголошеної влади. Так, сотні собак залишилися без господарів через бої, депортації, смерть власників чи втечу.

"Проблема безпритульних тварин на ТОТ України набирає апогею. Замість притулків і стерилізації — жорстокість і безгосподарність", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Криму зафіксована масова загибель дельфінів, спричинена російською військовою присутністю.