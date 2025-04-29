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29 квітня 2025, 22:15

У Полтаві виник конфлікт між військовими та ОВА через майно російського генерала Капашина

29 квітня 2025, 22:15
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ілюстративне фото: ТСН
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У вівторок, 29 квітня, у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що військові "блокують" роботу голови Полтавської ОВА Володимира Когута начебто через конфлікт щодо однієї з будівель у Полтаві, які належать російському генералу Валерію Капашину

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Згодом пресслужба ОВА повідомила, що установа працює, й самі військові заперечили інформацію про блокування.

Військовослужбовці розповіли журналістам, що військова частина через примусове відчуження майна звернулась до Полтавської ОВА близько 1,5 року тому. Йдеться про майно некомерційного характеру у Полтаві, яке належало Капашину. За словами військових, у них немає інформації, що це майно, як решта власності генерала, передане в АРМА.

"Немає цієї підтвердженої інформації ні у них, ні у нас. Весь процес наразі дійшов до логічного кінця. Підписали всі заступники голови ОВА акти приймання-передачі майна і мав поставити пан Когут печатку. На наше питання, чому він не ставить, а він десь тиждень або півтора вже не ставить, відповіді не було. Ми приїхали, поговорили вчора цілий день, обговорювали, пояснювали, він сказав: "Давайте завтра зранку, я ще там пораджусь з кимось і дам безпосередньо вже відповідь", — йдеться у повідомленні.

Зранку 29 квітня, за словами військових, Володимир Когут викликав військову контррозвідку, військову службу правопорядку та слідчо-оперативну групу.

"З огляду на режимний обʼєкт, яким є будівля військадміністрації, служба охорони попросила надати документи, на що отримали відмову, через що працівники охорони ОВА викликали ВСП. До того ж у цей час було отримано повідомлення про замінування ОВА, через що до будівлі прибули усі відповідні служби. Сам інцидент був вичерпаний і ніякого блокування роботи не відбулося. Замінування також не підтвердилося", – повідомили щодо цієї ситуації у пресслужбі ОВА.

Військові запевнили, що правоохоронці не встановили порушень з їхнього боку.

"І ми очікували від нього (Володимира Когута) все ж таки пояснення, чому він цього не робить. Досі пояснення цього ми не отримали. Ми закінчили на тому, що він не дав нам ані відмови, а також не пояснив, чому він не ставить печатку", – додали військовослужбовці.

У пресслужбі ОВА Суспільному пояснили, що будівля, про яку йдеться, перебуває під арештом за рішенням суду у якості речового доказу у кримінальній справі.

"ОВА не має жодних повноважень для передачі будь-якого арештованого майна будь-кому. Згідно із законом України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами", – додали в Полтавській ОВА.

Щодо цієї ситуації військовослужбовці планують звернутися до правоохоронних органів.

"Щоб вони дали відповідну характеристику його діям. Наш діалог тривав з учора з 13:30 до сьогоднішній вечір, тобто вже добу. Ми вели перемовини, діалог, щоб зрозуміти, чому він цього не робить. Діалогу не сталось з його боку. Тому, якщо з нами не хочуть говорити, будемо продовжувати діяти в межах закону", – резюмували військові.

Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ на Полтавщині арештували на понад 1 млрд грн майно російського генерал-полковника Валерія Капашина.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів.

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