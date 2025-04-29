Українці зможуть купувати товари через ChatGPT

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Компанія OpenAI оголосила, що незабаром користувачі зможуть купувати товари за допомогою ChatGPT

Як передає RegioNews, про це повідомляє Wired.

Клавіші покупок для пошукових запитів у ChatGPT з’являться у всіх користувачів, незалежно від того, зареєстровані вони чи ні.

При цьому покупці не зможуть оформлювати замовлення у ChatGPT – замість цього вони будуть переспрямовані на сайт продавця для завершення транзакції.

За словами розробників, нова функція у ChatGPT має багато спільного із сервісом Google Shopping.

Як повідомлялось, ChatGPT пояснив, як бізнесмен на кшталт Ілона Маска може успішно реформувати Україну.