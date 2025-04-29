Украинцы смогут покупать товары через ChatGPT
Компания OpenAI объявила, что в скором времени пользователи смогут покупать товары с помощью ChatGPT.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Wired.
Клавиши покупок для поисковых запросов у ChatGPT появятся у всех пользователей, независимо от того, зарегистрированы они или нет.
При этом покупатели не смогут оформлять заказ у ChatGPT – вместо этого они будут перенаправлены на сайт продавца для завершения транзакции.
По словам разработчиков, новая функция у ChatGPT имеет много общего с сервисом Google Shopping.
Как сообщалось, ChatGPT объяснил, как бизнесмен вроде Илона Маска может успешно реформировать Украину.
Минирует, разминирует и доставляет: как наземный роботизированный комплекс SIRKO помогает ВСУВсе новости »
26 марта 2025, 07:10Парк "птичек" ВСУ пополнили боевые дроны "BATON"
11 февраля 2025, 15:15Технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка"
28 декабря 2024, 08:30
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Вблизи Белой Церкви 21-летний водитель внедорожника насмерть сбил пешехода
29 апреля 2025, 18:00В Киевской области будут слышны мощные взрывы
29 апреля 2025, 17:35Россияне продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру в Сумской области
29 апреля 2025, 17:33На Волыни подозрение получил правоохранитель, зарабатывавший на уклонистах
29 апреля 2025, 17:17Военнослужащих ТЦК без боевого опыта отправят на фронт: детали
29 апреля 2025, 17:10Оккупанты ударили по Запорожской области: ранен человек, повреждены дома и ферма
29 апреля 2025, 16:50Войска РФ обстреляли поселок под Херсоном: есть раненая
29 апреля 2025, 16:20Житель Одесской области может сесть на 7 лет за торговлю гранатами
29 апреля 2025, 16:11На Львовщине разоблачили дежурных агентов РФ: делали поджоги на железной дороге по заказу россиян
29 апреля 2025, 16:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все блоги »