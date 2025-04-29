Украинцы смогут покупать товары через ChatGPT

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Компания OpenAI объявила, что в скором времени пользователи смогут покупать товары с помощью ChatGPT.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Wired.

Клавиши покупок для поисковых запросов у ChatGPT появятся у всех пользователей, независимо от того, зарегистрированы они или нет.

При этом покупатели не смогут оформлять заказ у ChatGPT – вместо этого они будут перенаправлены на сайт продавца для завершения транзакции.

По словам разработчиков, новая функция у ChatGPT имеет много общего с сервисом Google Shopping.

Как сообщалось, ChatGPT объяснил, как бизнесмен вроде Илона Маска может успешно реформировать Украину.