Я попросив ChatGPT сформулювати контраргументи до цього тексту Тимофія. Вийшло, на мою думку, переконливо. Промпт: Сформулюй контраргументи на всі 8 пунктів Милованова, аби довести, що бізнесмен на кшталт Маска здатен досягти значних успіхів у реформуванні України

Я попросив ChatGPT сформулювати контраргументи до цього тексту Тимофія. Вийшло, на мою думку, переконливо. Промпт: Сформулюй контраргументи на всі 8 пунктів Милованова, аби довести, що бізнесмен на кшталт Маска здатен досягти значних успіхів у реформуванні України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відповідь:

Контраргументи на 8 пунктів Милованова

1. Низька мотивація і низькі зарплати держслужбовців

Контраргумент:

Маск відомий тим, що вміє залучати таланти навіть в умовах обмежених ресурсів. Його стратегія включає створення високої мотивації через чітко визначені цілі, захопливу місію та культуру визнання заслуг. В Україні, об’єднавши такі методи із гнучким підходом до стимулювання (наприклад, бонуси за досягнення ключових показників), можна підвищити ефективність навіть при існуючих зарплатах.

Більше того, прозоре використання державних ресурсів для підвищення зарплат держслужбовців може змінити суспільну думку, якщо показати результати цих інвестицій.

2. Час грає не на руку

Контраргумент:

Маск неодноразово демонстрував, як можна досягати швидких змін у складних системах (наприклад, розробка Starship). Він використовує методику agile — впровадження невеликих, але помітних змін на ранніх етапах, щоб створити ефект сніжної кулі.

Навіть якщо часу обмаль, фокусування на кількох критичних реформах з високим впливом (наприклад, діджиталізація послуг або автоматизація процесів) може дати миттєві результати, які змусять систему адаптуватися швидше.

3. Низька компетенція і культура, не орієнтована на результат

Контраргумент:

Маск відомий створенням екосистем, які не терплять низької продуктивності. Наприклад, він вимагав від інженерів SpaceX або Tesla навчання новим навичкам за короткий час і надавав їм доступ до найкращих експертів.

В Україні можна запустити інтенсивні програми навчання для держслужбовців, залучаючи міжнародних фахівців, автоматизувати частину процесів і скоротити кількість посад, орієнтуючись на якість, а не кількість.

4. Культура, при якій ініціатива може бути покарана

Контраргумент:

Маск створює середовище, де ініціатива винагороджується, навіть якщо вона призводить до помилок. Такий підхід можна застосувати й в Україні через реформу системи оцінки кадрів: впровадження KPI з акцентом на інновації та надання автономії в ухваленні рішень.

Демонстрація успішних кейсів ініціативних чиновників може зламати страх перед відповідальністю.

5. Корупція на всіх рівнях

Контраргумент:

Маск довів, що автоматизація може значно зменшити людський фактор, а отже, і ризики корупції. В Україні можна впровадити системи повної прозорості транзакцій, публічні реєстри та автоматизовані процедури, зменшуючи кількість контактів між чиновниками і бізнесом.

Корупцію на нижчих рівнях можна подолати через реформи добору кадрів, використовуючи інноваційні інструменти оцінки чесності та професіоналізму.

6. Геополітичний тиск

Контраргумент:

Маск показав, як можна працювати у високорегульованих галузях, таких як космос чи автомобілебудування, співпрацюючи з державами, але не відмовляючись від своєї візії. Його підхід можна адаптувати в Україні: забезпечити поступову адаптацію реформ до стандартів ЄС, зберігаючи при цьому інноваційний підхід.

Радикальні реформи можна проводити паралельно з гармонізацією з європейськими нормами, якщо пояснити їх необхідність європейським партнерам.

7. Недовіра громадян

Контраргумент:

Маск створює візії, які надихають людей (наприклад, колонізація Марса). В Україні потрібен сильний наратив про "нову державу", де реформи приносять очевидні переваги — наприклад, швидкі послуги без черг і хабарів.

Пілотні проєкти (наприклад, діджиталізація держпослуг через "Дію") можуть стати доказом успіху й змінити думку громадян.

8. Саботаж і інерція системи

Контраргумент:

Маск успішно працював з інерційними галузями, такими як космічна та автомобільна. Його підхід — розділити завдання на невеликі частини і змінювати систему поступово, але цілеспрямовано.

В Україні можна створити незалежні агентства для критичних реформ, захищені від втручання, як НАБУ. Це дозволить оминати опір старої системи.

Висновок:

Ілон Маск здатен досягти значних успіхів у реформуванні України, якщо застосувати його підхід систематизації, діджиталізації та інновацій, поєднуючи це з українським контекстом.