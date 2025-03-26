Мінує, розміновує та доставляє: як наземний роботизований комплекс SIRKO допомагає ЗСУ

фото: Міністерство оборони України

Сили оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, розроблені українськими компаніями. "UGV SIRKO-S1" — одна з перших наземних роботизованих транспортних платформ, що була кодифікована та почала використовуватися у війську

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій: від розвідки та логістики до мінної безпеки. При цьому бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надійна система зв’язку дозволяє "SIRKO-S1" виконувати операції на відстані до 3 км в зоні прямої видимості, з можливістю розширення цього радіусу до 10 км за допомогою ретранслятора.

Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу: від базових логістичних завдань з перевезення припасів та ведення розвідки, до мінування або розмінування. Вона готова до роботи вже за лічені хвилини після транспортування.

Робот має високу маневреність та прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам 4х4. Це полегшує навігацію по пересіченій місцевості та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах.

Нагадаємо, Сили оборони активно застосовують на полі бою вітчизняні розробки, які перевершують світові аналоги. Серед них — БпАК "Raybird" ("ACS-3"), який переформатував усі існуючі класифікації безпілотників.