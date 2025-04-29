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29 апреля 2025, 00:40

Воины ССО ликвидировали группу пехотинцев на Курщине и пленили двух россиян

29 апреля 2025, 00:40
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Накануне бойцы 73-го центра ССО уничтожили на Курщине целую группу военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ. Двух россиян пленили

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций ВСУ, передает RegioNews.

"Вышли из Курщины? Не слышали. Пока глава генштаба из СРФ герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области", - говорится в сообщении.

Также операторы ССО заставили двух россиян сдаться в плен.

Напомним, ранее в Курской области РФ воины 6-го полка "Рейнджер" ССО вступили в ближний бой с регулярными войсками Северной Кореи. Во время быстрого контакта спецназовцы уничтожили 25 северокорейцев.

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