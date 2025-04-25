Бійці ССО ліквідували взвод північнокорейських солдат на Курщині

скріншот із відео

У Курській області РФ воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО вступили у ближній бій з регулярними військами Північної Кореї. Під час швидкого контакту спецпризначенці знищили 25 північнокорейців

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ці події відбулися в березні, проте через оперативну безпеку відео спецоперації показали лише зараз.

Так, вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

"Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб – утричі більшої кількості за їхню – та зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту", – йдеться у повідомленні.

Після успішного виконання задачі група рейнджерів відійшла від ворожих позицій.

Нагадаємо, раніше на одному з найгарячіших напрямків фронту бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на позиції росіян і полонили трьох окупантів.