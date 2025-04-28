На Сумщині українські бійці розбомбили ворожі укриття й артилерію
На Сумському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" завдали нищівних ударів по російських загарбниках
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Влучними ударами бійці 5-го прикордонного загону знищили ворожу артилерію, укриття, бліндажі, мінометні позиції, транспорт та російську піхоту.
"Кожен виліт українських дронів — це цілеспрямований удар по ворожій логістиці та укріпленнях", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше пілоти "Сталевого Кордону" показали, як розбомбили опорники окупантів на Сумщині.
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