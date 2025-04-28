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28 квітня 2025, 08:20

Трамп розповів, чи готовий Зеленський поступитися Кримом заради миру

28 квітня 2025, 08:20
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фото: з відкритих джерел
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією, яка передбачатиме відмову від тимчасово окупованого росіянами Криму

Про це пише видання The Telegraph, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що український лідер Володимир Зеленський готовий "віддати територію", яку Росія окупувала у 2014 році, Трампа відповів: "О, я думаю, що так".

Крім того, американський президент заявив про хорошу зустріч з Володимиром Зеленським на церемонії похорон Папи Римського Франциска.

Трамп сказав, що український лідер Володимир Зеленський став більш "спокійним" та зацікавленим в угоді про припинення війни.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися перед церемонією прощання з Папою Римським. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

Згодом український президент подякував американському колезі за "символічну зустріч".

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