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28 апреля 2025, 08:20

Трамп рассказал, готов ли Зеленский уступить Крым ради мира

28 апреля 2025, 08:20
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фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов принять мирное соглашение с Россией, которое будет предусматривать отказ от временно оккупированного россиянами Крыма

Об этом пишет издание The Telegraph, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что украинский лидер Владимир Зеленский готов "отдать территорию", которую Россия оккупировала в 2014 году, Трампа ответил: "О, я думаю, что да".

Кроме того, американский президент заявил о хорошей встрече с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Трамп сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны.

Напомним, накануне Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились перед церемонией прощания с Папой Римским. В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.

Впоследствии украинский президент поблагодарил американского коллегу за "символическую встречу".

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