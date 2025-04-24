Про "плани" Трампа. Всі зациклились на так званому "мирному плані Трампа", на новій хвилі агресивного тиску США на Україну, щоб ми погодились на цей "план"

Про "плани" Трампа. Всі зациклились на так званому "мирному плані Трампа", на новій хвилі агресивного тиску США на Україну, щоб ми погодились на цей "план"

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Умовно можна вважати, що це "план А" для Трампа. Але оскільки було зрозуміло з самого початку, що для України деякі пункти цього плану є абсолютно неприйнятними, то, можливо, у Трампа є і "план Б"? В чому суть цього плану? США можуть скористатись відмовою України і європейців від "мирного плану Трампа" для того, щоб виправдати активізацію двосторонніх стосунків між США і Росією, домовленість про зустріч між Трампом і путіним, і початок підготовки "Великої оборудки" (Big Deal) між Трампом і путіним. В разі провалу мирних переговорів по Україні саме зближення з Росією Трамп може "продавати" своїм прихильникам як велику дипломатичну перемогу. Насправді, це буде дуже сумнівна "перемога", скоріше це буде поразка США і особиста перемога путіна над Трампом.

Треба також розуміти, що "план Б" адміністрація Трампа буде втілювати і в разі реалізації "плану А", тобто угоди про завершення війни в Україні.

Тому для нас це не так принципово. І в будь якому випадку нам треба відстоювати наші інтереси. І не підлаштовуватись під примхи Трампа. Тим більше, як свідчить практика, в тому числі і наших взаємин з нинішньою адміністрацією США, в політичній поведінці Трампа є певна циклічність. Коли він чогось хоче досягти, він починає агресивну атаку на свого візаві по переговорах з метою його зламати і примусити до домовленостей на своїх умовах. А от якщо це не вдається, то через певний час починаються вже більш менш конструктивні переговори з пошуком взаємоприйнятного компромісу. Ми вже двічі проходили такий цикл (в другій половині лютого і на початку березня). Зараз – третя серія "трампівських гірок" для України. Треба витримати цей шалений "накат". Його агресивна фаза триває декілька днів. Потім Трампа трохи попускає. Приблизно за тиждень можна буде повертатись до конструктивних переговорів. Але треба відокремити переговори про припинення вогню від переговорів з інших питань (статус Крима та інших анексованих територій, НАТО, тощо). І в принципових питаннях, таких як статус Криму, не може бути жодних поступок.