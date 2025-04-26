Зеленський прибув до Рима на церемонію прощання з Папою Римським

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Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та українською делегацією прибув до Рима для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском

Про це повідомив журналістам прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, передає RegioNews.

"Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском", – зазначив він.

Нагадаємо, в понеділок, 21 квітня, пішов із життя Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.

Дев’ятиденна жалоба за понтифіком розпочнеться 26 квітня, в день його похорону.

Як повідомлялось раніше, наприкінці березня Папа Римський з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби і згадав про Україну.