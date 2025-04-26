Зустріч Трампа і Зеленського в Римі: перші подробиці
У Римі президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп провели продуктивну зустріч
Про це пише Politico з посиланням на представника Білого дому, передає RegioNews.
"Президент Трамп і президент Зеленський сьогодні зустрілися в приватному порядку і провели дуже продуктивну дискусію", – зазначив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.
Обидва лідери прибули до Рима для участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Як повідомив речник президента України Сергій Никифоров, зустріч відбулася до початку церемонії.
За даними ЗМІ, після поховання Папи Франциска Зеленський і Трамп можуть продовжити переговори.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Україна на чолі із Зеленським не хоче підписувати важливу угоду про мінерали.