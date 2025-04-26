Зеленський прокоментував зустріч із Трампом: що сказав президент

фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів "хорошу зустріч" з американським колегою Дональдом Трампом та подякував йому за "символічну зустріч" у Римі

Про це голова української держави повідомив у Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", – сказав Зеленський.

Окрім того, український президент подякував Дональду Трампу за символічну зустріч у Римі.

Зазначається, що запланована раніше друга зустріч президента Володимира Зеленського із американським колегою не відбулася.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися перед церемонією прощання з Папою Римським. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.