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26 квітня 2025, 16:54

Зеленський прокоментував зустріч із Трампом: що сказав президент

26 квітня 2025, 16:54
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фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський провів "хорошу зустріч" з американським колегою Дональдом Трампом та подякував йому за "символічну зустріч" у Римі

Про це голова української держави повідомив у Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", – сказав Зеленський.

Окрім того, український президент подякував Дональду Трампу за символічну зустріч у Римі.

Зазначається, що запланована раніше друга зустріч президента Володимира Зеленського із американським колегою не відбулася.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися перед церемонією прощання з Папою Римським. У Білому домі назвали зустріч дуже продуктивною.

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