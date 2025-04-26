Встреча Трампа и Зеленского в Риме: первые подробности

фото: советник ОП Сергей Лещенко

В Риме президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели продуктивную встречу

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Белого дома, передает RegioNews.

"Президент Трамп и президент Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", – отметил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Оба лидера прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Как сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров, встреча состоялась до начала церемонии.

По данным СМИ, после захоронения Папы Франциска Зеленского и Трамп могут продолжить переговоры.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Украина во главе с Зеленским не хочет подписывать важное соглашение о минералах.