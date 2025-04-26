У Кам'янському безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинув чоловік, серед поранених – дитина

фото: Telegram/Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька осіб дістали поранення, серед них – дитина

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у Кам'янському загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані.

Пожежу двох квартир в 9-поверхівці, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили.

Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто.

Також атаки зазнав Дніпровський район. Поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася.

Окрім того, ввечері російська армія вдарила FPV-дрорами по Межівській громаді Синельниківського району. Постраждав чоловік. Виникли пожежі. Зокрема, вогонь знищив екскаватор.

Зазначається, що вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 11 безпілотників.

Нагадаємо, 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився й Павлоград. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля та авто.

Відомо про трьох загиблих, серед них – дитина.