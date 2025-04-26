Російська атака на Кропивницький: обстріляні офісні та складські приміщення

фото: ДСНС

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, що виникли в результаті обстрілу.

Нагадаємо, цієї ночі ворожі безпілотники атакувли і Дніпропетровщину. 26 квітня Внаслідок атаки у Кам'янському одна людина загинула, кілька осіб дістали поранення, серед них – дитина.