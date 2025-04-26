Російська атака на Кропивницький: обстріляні офісні та складські приміщення
У Кропивницькому рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, що виникли в результаті обстрілу.
Нагадаємо, цієї ночі ворожі безпілотники атакувли і Дніпропетровщину. 26 квітня Внаслідок атаки у Кам'янському одна людина загинула, кілька осіб дістали поранення, серед них – дитина.
414 атак по Запорізькій області: зруйновані будинки та інфраструктураВсі новини »
26 квітня 2025, 09:09У Кам'янському безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинув чоловік, серед поранених – дитина
26 квітня 2025, 08:54У Павлограді вже 15 постраждалих від атаки російських дронів
25 квітня 2025, 15:24
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Зеленський прибув до Рима на церемонію прощання з Папою Римським
26 квітня 2025, 09:21414 атак по Запорізькій області: зруйновані будинки та інфраструктура
26 квітня 2025, 09:09У Кам'янському безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинув чоловік, серед поранених – дитина
26 квітня 2025, 08:54Співак Міша Крупін розповів про свою службу в ЗСУ
26 квітня 2025, 02:00Народила третю дитину, щоб вберегти чоловіка від мобілізації: Джамала відповіла на "закиди" хейтерів
26 квітня 2025, 01:40Вагітна співачка Солоха потрапила під крапельницю через плітки про вагітність від Цимбалюка
26 квітня 2025, 01:20Акторка Олена Кравець розповіла, чи повернеться вона до "Квартал95"
26 квітня 2025, 00:40В НБУ розповіли, коли в Україні зростуть тарифи на комунальні послуги
25 квітня 2025, 23:55Військові зможуть навчитись фінансовій грамотності в "Армії+"
25 квітня 2025, 23:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?