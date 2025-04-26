Ворожа атака БпЛА на Київщині: пошкоджені будинки та автомобіль

фото: Київська ОВА

У ніч на 26 квітня Київщина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. В області працювали сили протиповітряної оборони, вдалося збити частину цілей

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

Також наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.

У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

Оперативні служби продовжують працювати на місцях, фіксуючи пошкодження та ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Нагадаємо, цієї ночі ворожі безпілотники атакували і Дніпропетровщину. Внаслідок атаки у Кам'янському одна людина загинула, ще кілька осіб дістали поранення, серед них – дитина.