414 атак по Запорізькій області: зруйновані будинки та інфраструктура
Упродовж минулої доби окупанти завдали 414 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, війська РФ здійснили авіаційний удар по Гуляйполю.
- 279 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 4 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку
- 130 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Унаслідок обстрілів надійшло 9 повідомлень про пошкодження житлових будинків та інфраструктурного об'єкта.
Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожої атаки в Оріхові Запорізької області поранення отримав 67-річний чоловік.
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