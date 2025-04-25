Ще одна категорія чоловіків може отримати бронь від мобілізації
Міністерство освіти і науки України запропонувало надати відстрочку від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки, передає RegioNews.
Йдеться про педагогів-керівників гуртків за науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним та еколого-натуралістичним напрямами.
На думку міністра освіти Оксена Лісового, позашкільна освіта за цими напрямами важлива для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу нашої країни.
У міністерстві зазначають, що право на відстрочку поширюватиметься лише на працівників державних і комунальних закладів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, у "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю.