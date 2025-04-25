Ще одна категорія чоловіків може отримати бронь від мобілізації

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Міністерство освіти і науки України запропонувало надати відстрочку від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки, передає RegioNews.

Йдеться про педагогів-керівників гуртків за науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним та еколого-натуралістичним напрямами.

На думку міністра освіти Оксена Лісового, позашкільна освіта за цими напрямами важлива для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу нашої країни.

У міністерстві зазначають, що право на відстрочку поширюватиметься лише на працівників державних і комунальних закладів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю.