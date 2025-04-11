Стало відомо, чи скасують в Україні мобілізацію та воєнний стан

фото: ілюстративне

Верховна Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан у травні

Про це заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі "Є розмова" на YouTube-каналі Укрінформу, передає RegioNews.

За його словами, народні депутати продовжать мобілізацію та воєнний стан, адже війна ще не завершена.

Як відомо, Верховна Рада 15 січня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні до 9 травня 2025 року. Це вже 14-те голосування за режим воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у Міноборони нагадали, хто підлягає мобілізації та які обов’язки громадян.