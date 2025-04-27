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27 апреля 2025, 14:00

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда Киев — Ужгород

27 апреля 2025, 14:00
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фото: Укрзализныця
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Национальный перевозчик "Укрзализныця" из-за роста пассажиропотока назначил дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев — Ужгород — Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что дополнительный поезд будет курсировать:

  • из Киева - с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным числам.
  • из Ужгорода - с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным числам.

График:

  • отправление из Киева - 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31;
  • отправление из Ужгорода - 19:00, прибытие в Киев - 09:18.

Остановки поезда предусмотрены на станциях: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки и Перечин.

"Этот поезд пригодится для путешественников, стремящихся полюбоваться магнолиями, сиренью и липами Ужгорода, оздоровиться в рекреационных зонах Львовщины и Закарпатья и просто увидеть Украину по-новому! Летом - самое время!", - подчеркнули в "УЗ".

Купить билеты на этот дополнительный рейс можно в мобильном приложении, на официальном сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о работе над запуском новых поездов. Речь идет о новых международных рейсах.

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