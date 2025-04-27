Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда Киев — Ужгород

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что дополнительный поезд будет курсировать:

из Киева - с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным числам.

из Ужгорода - с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным числам.

График:

отправление из Киева - 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31;

отправление из Ужгорода - 19:00, прибытие в Киев - 09:18.

Остановки поезда предусмотрены на станциях: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки и Перечин.

"Этот поезд пригодится для путешественников, стремящихся полюбоваться магнолиями, сиренью и липами Ужгорода, оздоровиться в рекреационных зонах Львовщины и Закарпатья и просто увидеть Украину по-новому! Летом - самое время!", - подчеркнули в "УЗ".

Купить билеты на этот дополнительный рейс можно в мобильном приложении, на официальном сайте УЗ и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о работе над запуском новых поездов. Речь идет о новых международных рейсах.