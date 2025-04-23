У Києві на пішохідно-велосипедному мосту замінили пошкоджене скло

фото: КМДА

Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» завершили роботи із заміни пошкодженого скла на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує Володимирську гірку з Аркою Свободи українського народу

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає RegioNews.

Нагадаємо, скло на мосту пошкодили вандали. Наразі конструкція повністю безпечна для пішоходів і велосипедистів, а міст функціонує у звичайному режимі.

У Департаменті нагадують про відповідальність за пошкодження комунального майна та закликають киян дбайливо ставитися до об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.