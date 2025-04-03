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03 квітня 2025, 03:50

Укрзалізниця запустить ще більше зручних поїздів до ЄС

03 квітня 2025, 03:50
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Фото: УЗ
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В Укрзалізниці розповіли про роботу над запуском нових поїздів. Йдеться про нові міжнародні рейси

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає RegioNews.

До Києва завітав генеральний директор Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) Андреас Матте (Andreas Matthä) для зустрічі з головою правління Укрзалізниці Олександром Перцовським.

На зустрічі обговорили можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем. Крім того, обидві країни працюватимуть над запуском поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп.

Слід зазначити, що державна залізнична компанія ÖBB обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.

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