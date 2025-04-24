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У столиці встановлюють обставини інциденту на станції метро. Відомо, що один з пасажирів потрапив під потяг

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У столиці станції метро "Університет", "Театральна", "Хрещатик" закрили для пасажирів. На станції "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Тимчасово закрили пересадочні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", "Театральна" – "Золоті ворота". Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" та від станції "Арсенальна" до станції "Лісова".

Нагадаємо, в березні на станції метро "Вирлиця" пасажир несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, через що потрапив під електропоїзд. Внаслідок отриманих травм він загинув.