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19 квітня 2025, 04:30

Не сподобалась поведінка ТЦК: на Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації

19 квітня 2025, 04:30
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На Полтавщині чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації. Проте він розкаявся і пообіцяв виконати борг перед державою

Про це повідомляє Новини.Live, передає RegioNews.

На Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. За даними правоохоронців, його визнали придатним до служби, після чого він отримав повістку. Проте в результаті він ухилився від мобілізації.

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК через те, що не був задоволений його працівниками. За його словами, перед цим його возили о різних військових частинах, де на той момент не було потреби у військовослужбовцях його спеціальності.

Чоловік розкаявся. Він також зазначив, що якщо знову отримає повістку - готовий виконати обов'язок перед державою.

Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, замінивши його на іспитовий строк такої ж тривалості.

Нагадаємо, що в Чернігові чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. Виявилося, що його дружина є військовою. Це допомогло для більш м'якого покарання - у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним строком.

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