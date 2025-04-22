Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 22 квітня

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Українські захисники за добу ліквідували 1130 російських загарбників, а також знищили 4 танки, 26 артсистем, 1 засіб ППО та 118 безпілотників противника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі уточнили, що в зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Йдеться про особовий склад, бойові броньовані машини (ББМ), артилерійські системи та РСЗВ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становить понад 934 тисячі солдат.

Нагадаємо, воїни-прикордонники "Сталевого Кордону" виявили та знищили дві ворожі позиції на Сумському напрямку. Опорні пункти окупантів уразили FPV-дронами.