Україна отримала 300 тисяч доз вакцини проти поліомієліту

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Україна отримала 300 тисяч доз оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ) від ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що розподіл вакцин до областей координує Центр громадського здоров'я.

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень вакцинацію проти поліомієліту у 2025 році дітям проводять:

у 2 місяці — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

у 4 місяці — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

у 6 місяців — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

у 18 місяців — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

у 6 років — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

у 14 років — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ).

Усі щеплення за календарем профілактичних щеплень — безоплатні.

Поліомієліт: що потрібно знати?

Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Вірус добре переносить замороження, висушування. Не руйнується травним соком та антибіотиками.

Поліомієліт в 1 з 200 випадків спричиняє невиліковний параліч.

До 10% захворілих помирають від паралічу дихальних м'язів.

Після одужання може з'явитися параліч у дорослому віці.

Нагадаємо, в Україну надійшло 111 100 доз вакцини проти дифтерії та правця для вакцинації дітей.